Parco Naturale Regionale di Tepilora

(Bitti, 19 Apr 24) Posada, 19 aprile 2024 – Mentre si raccolgono le ultime prenotazioni per le attività della giornata di Foreste Aperte nel Parco di Tepilora in calendario domenica 21 aprile a Lodè, si pubblica oggi il programma della terza tappa in agenda giovedì 25 aprile a Posada. Per gli eventi dell'ultimo appuntamento della rassegna, domenica 28 aprile a Bitti, bisognerà attendere ancora qualche giorno. A fare da filo conduttore dei quattro eventi, promossi nei territori dei comuni che compongono l'area protetta di Tepilora, sono certamente le escursioni nei boschi e nelle zone umide, nel delta e lungo il Rio Posada. Delle vere e proprie immersioni nella natura da assaporare a piedi o in mountain bike, in kayak o a bordo di un trenino. Una scoperta delle campagne incontaminate, lungo i sentieri curati dall'Agenzia Forestas e valorizzati dagli associati al Club alpino italiano (CAI), ma anche un tour lungo le viuzze dei centri storici medioevali di Lodè e Posada, fino a raggiungere punti panoramici davvero suggestivi. A queste avventure, capaci di soddisfare gli interessi dei visitatori di tutte le età, si accompagnano numerosi laboratori esperienziali dell'agroalimentare e dell'artigianato, momenti dedicati alla storia di queste comunità, all'archeologia, alla cultura e alle straordinarie tradizioni tramandate fino a oggi con grande cura. Programmi fittissimi in cui l'intrattenimento farà da cornice a questa terza edizione di Foreste Aperte, finanziata dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

Il programma. Il taglio del nastro sarà alle 8;30 con la prima partenza del trenino da piazza Coco verso le zone umide del Parco, riconosciute dalla convenzione internazionale di Ramsar. Alle 9, di fronte alla ex Peschiera di San Giovanni, si terrà l'esperienza di yoga immersi nella natura, mentre alle 9;30, con partenza da Orvile, ci sarà il trekking e con partenza da piazza Coco si potrà partecipare al tour panoramico con l'Ape Calessino, assicurato anche con altre uscite. Alla stessa ora e sempre da piazza Coco inizierà l'esperienza guidata in mountain bike lungo i sentieri del Rio Posada. Il fiume si potrà esplorare anche in kayak con tre uscite: 9;30 – 11 – 16;30. Appuntamento alle 10 di fronte alla Chiesa Nostra Signora del Soccorso per la prima di sei visite guidate nel centro storico fino al Castello della Fava, in cima al borgo. In prossimità dell'ex Peschiera si terrà invece un laboratorio per bambini con dimostrazione e pratica di pesca e alle 11 un'esperienza di pilates. Alla stessa ora si animerà il centro del paese con l'apertura, in via Nazionale, delle esposizioni dei prodotti agroalimentari, delle ceramiche, del ricamo e dell'artigianato. Saranno quindi visitabili nella Casa delle Dame le mostre fotografiche sul Parco e gli spazi con creazioni artistiche tra ceramiche e dipinti. Dalle 12 sarà operativa anche l'area del Presidio Slow Food dedicata alla pompìa. Il pomeriggio sarà caratterizzato da numerose attività di intrattenimento, nel cuore di Posada, a partire dalle 16;30 con la dimostrazione e il tiro con l'arco storico, danze medioevali itineranti con abiti dell'epoca. Si riapriranno quindi i laboratori dedicati soprattutto ai più piccoli con l'appuntamento "Il rispetto degli animali tra attività educative e didattiche", e poi il giro sul pony e l'incontro con l'asinello Celentano con presentazione del trekking someggiato e la gestione etologica dell'asino. A completare lo spazio animali sarà la galassia avicola sul tema "Esemplari ornamentali e pet therapy – tutela della biodiversità e della specie", con una dimostrazione di freschezza e conservazione delle uova. Alle 17 partiranno i giochi in legno e alle 17;30 uno spettacolo itinerante con giocolieri e trampolieri. Alla stessa ora in piazza Zirottu andranno in scena i laboratori esperienziali dedicati all'intreccio, al ricamo sardo e alle ceramiche. Le dimostrazioni pratiche saranno accompagnate dai balli sardi, con i costumi tradizionali di Posada, e da una esibizione live con organetto. A Casa delle Dame, dalle 17 ci saranno uno spazio ludico per i bambini e una serie di laboratori agroalimentari: da quello sui prodotti derivati dalla pompìa a quello della lavorazione della pasta fresca come i "Maccarrones de puntzu e de ferritu". Alle 19;30 tutti in piazza Belvedere per una serie di spettacoli musicali dedicati alla tradizione sarda.

Food. A partire dalle 12 saranno operativi i punti ristoro nelle piazze Belvedere e Zirottu e nel salone parrocchiale. I menù saranno un viaggio esperienziale tra i sapori del Parco, con piatti tipici della cucina locale.

Info. Per informazioni e prenotazioni, indispensabili su diverse escursioni in programma, si possono chiamare gli operatori del Ceas Casa delle Dame al numero: 3773059522

L'assessore. "Con questa iniziativa – ha spiegato l'assessora comunale dell'Ambiente, Sara Marongiu – Posada si inserisce tra le mete costiere della Sardegna capaci di promuovere il turismo anche in primavera. Insieme alle spiagge abbiamo un territorio a forte vocazione ambientale e storica: un format che i visitatori richiedono sempre di più. Grazie a Foreste Aperte e alla straordinaria collaborazione con operatori privati e associazioni stiamo lavorando affinché la nostra offerta turistica vada oltre i mesi estivi. Un obiettivo che ci permetterà di conquistare un nuovo target di vacanzieri capaci di spostarsi in una stagione ben più lunga".