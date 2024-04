(Bitti, 27 Apr 24) Nelle locandine condivise il programma di Foreste Aperte, in calendario a Bitti domenica 28 aprile 2024, i contatti telefonici per info e prenotazioni e le indicazioni su come arrivare al compendio di Forestas di Crastazza, dove si svolgerà la giornata della rassegna. Questa quarta tappa è l'ultimo appuntamento che chiude la terza edizione dell'iniziativa finanziata dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

Per i contatti con l'organizzazione chiama: 327 7729932