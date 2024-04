Parco Naturale Regionale di Tepilora

Giovedì 25 Aprile 2024

08:30 - 17:30 Partenza da Piazza Coco (Coghe Fae)

Esperienza a bordo del Trenino con due soste alla scoperta delle zone umide del Parco di Tepllora; can le operatrici del Ceas Casa delle Dame,



09:00 San Giovanni fronte ex Peschiera

Esperienza di Yoga: Immersi nella natura; a cura del Maestro Giuseppe Cecilia.



09:30 Partenza da Orvile

Esperienza trekking a Orvile; a cura di Claudio Secchi.



09:30 Partenza da Piazza Coco

Tour panoramico con l'Ape Calessino; a cura di "A giru".



09:30 - 11:30 Partenza da Piazza Coco (Coghe Fae)

Esperienza guidata In mountaln bike lungo i sentieri che costeggiano Il Rio Posada; a cura di Motus ASD.



09:30 - 11:00 - 16:30 Partenza da San Giovanni fronte ex Peschiera

Esperienza guidata In Kayak lungo i meandri del Rlo Posada; a cura di Kayak Rio Posada Consorzio Tepilora.



10:00 - 11:00 - 12:00 - 15:30 16.30 - 17:30 Partenza da Chiesa Nostra Signora del Soccorso

Passegglata guidata nel centro storico di Posada; (durata ora) - incluso nella visita: l'ingresso al Castello della Fava, aperto tutto il giorno a cura di "Includo Società Coopertaiva Sociale".



10:30 San Giovanni fronte ex Peschiera

Laboratorio per bambini: dimostrazione e pratica di pesca nel Rio Posada; a cura dell'Associazione Pescatori Sportivi Dilettantistici Posada.



11:00 San Giovanni fronte ex Peschiera

Esperienza di Pllates: Immersi nella natura; a cura del Maestro Giuseppe Cecilia.

dalle 11:00 Via Nazionale

Esposizione prodotti agroalimentari, ceramiche, ricamo e arte artiglanale della Sardegna;

a cura di Espositori e Artisti locali.



dalle 11:00 Casa delle Dame

Proiezione foto - Il Parco di Tepllora: dal monte al mare, Il paesaggio, la flora, la fauna;

a cura di Angelo Lauria.

Creazioni artistiche;

a cura di Agostino Melis,

Esposizione ceramiche e dipinti;

a cura di Patrizia Floris.

dalle 12:00 Casa delle Dame

Mostra sul Presidio Slow Food della Pompia;

a cura di Sardinia Slow Experience e di Sa Pompla.

dalle 16:30 Via Nazionale (Vicino Piazza Belvedere)

Dimostrazione e prova di Tiro con Arco Storico.

Danze medievali itineranti con abiti storici;

a cura di Associazione Castello Siviller Marchesato di Villasor.

Il rispetto degli animali tra attività educative e didattiche: osservazione e conoscenza;

a cura dell'Associazione Pedagogika.

Giro sul pony;

a cura di ASD Sardigna Equitours.

L'asinello Celentano: presentazione del trekking someggiato e gestione etologica dell'asino;

a cura di Alessandro Prina, guida ambientale escursionistica.

Esemplari ornamentali e da pet therapy - tutela della blodiversita e della specie.

Dimostrazione di freschezza e conservazione delle uova;

a cura di "Vita da Galline" di Simona Oggianu

dalle 17:00 Via Satta

Giochi in Legno; a cura di "Lughené"



dalle 17:30 per le vie del centro storico

Spettacolo per bambini e adulti con giocolieri e trampolleri itineranti; a cura di Artisti vari



dalle 17:30 Piazza G. Zirottu

"Laboratori Intrecclo - Ricamo sardo - Ceramiche." Presenza delle ricamatrici con dimostrazione.

Esibizione ballo sardo in costume tradizionale di Posada.

Esibizione Live con Organetto!"

A cura della Pro Loco di Posada.



17:00 Casa delle Dame

Laboratorio "Un dolce al cucchialo", utilizzando prodotti derivati dalla Pompia; a cura di Sardinia Slow Experience e di Sa Pompia.



17:30 Casa delle Dame

Laboratorio per bambini a cura del Ceas Casa delle Dame



18:00 Casa delle Dame

Laboratorio della pasta fresca: "Maccarones de punzu" e "Maccarones de ferrittu"; a cura di La Bottega dei Sapori.



dalle 19:30 Piazza Belvedere

Spettacoli Musicali, Folklore e tradizioni; a cura di Andrea Marongiu all'organetto, gruppo mini Folk Posada e Sos Oriundos.





dalle 12:00

Punti Ristoro in piazza Belvedere; Salone parrocchiale e piazza Zirottu

Viaggio esperienziale tra | sapori del Parco, piatti tipici della nostra tradizione.

A cura del comitato di San Michele - Polisportiva Posada - Pro Loco Posada.