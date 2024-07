Dal 29 luglio al 10 agosto un progetto per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale

(Tione di Trento, 17 Lug 24) Un unico territorio, tre riconoscimenti UNESCO e un gruppo di giovani volontari con lo sguardo rivolto al futuro.

Dal 29 luglio al 10 agosto il territorio della Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria ospita il progetto internazionale "World Heritage Volunteers 2024 - Working on the future - Pile dwellers, nice to meet you!".

Nato per indagare e valorizzare tre siti palafitticoli italiani inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Fiavé e Ledro in Trentino e Lucone di Polpenazze in Lombardia -, il progetto coinvolge un gruppo di giovani volontari dai 18 ai 35 anni, che nei siti trentini saranno impegnati in attività e workshop volti alla conoscenza del patrimonio culturale e all'importanza di conservarlo e garantirne una corretta fruizione con coinvolgimento attivo della comunità ospitante.

Il progetto trentino, denominato "Giovani ambasciatori della Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria", ha come ente capofila l'Ecomuseo della Judicaria e vede la collaborazione di numerose realtà locali nell'ottica di una rete virtuosa per la valorizzazione del territorio all'insegna della sostenibilità: il Piano Giovani delle Giudicarie esteriori, il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé con i Servizi Educativi dell'Ufficio beni archeologici dell'UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali provinciale, il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro – ReLed – MUSE, MAB riserva di Biosfera UNESCO, Alpi Ledrensi e Judicaria, Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, Comune di Bleggio Superiore, Comune di Fiavé, Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori, Pro Loco di Quadra, Bleggio Superiore e Società Polisportiva Castel Stenico.

Informazioni e iscrizione al progetto a questo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgyV5ZSlylzkUGb8Pme5GePKdTh3wrHlfcjzQhOgbXO3Dk7w/viewform?usp=sharing

Scadenza 19/07/2024