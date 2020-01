Lunedì 6 gennaio 2020 nei Boschi di Carrega

Un giorno della Befana diverso dagli altri, un trekking per rimettersi in movimento dopo la pausa gastronomica natalizia, un'escursione per visitare i dintorni e alcuni dei luoghi meno conosciuti del Parco Boschi di Carrega. Ritorna l'appuntamento con il Trekking Mario Dieci, alla nona edizione, organizzato dal Gruppo Escursionistico Salese (G.E.S.) in collaborazione con il Comune, la Proloco e la sezione A.V.I.S. di Sala Baganza e i Parchi del Ducato.

Ritrovo lunedì 6 gennaio 2020 alle 8.45 a Sala Baganza presso la baita degli Alpini, in Via G. Di Vittorio (zona piscina).

Durata dell'uscita: circa 3,30 h.

L'itinerario seguirà il percorso della canaletta ottocentesca realizzata dalla Famiglia Carrega, ultimi proprietari della Villa Casino dei Boschi. La canaletta è stata costruita a scopo irriguo e per la produzione di energia elettrica a servizio della Villa.

La partecipazione è gratuita.

A seguire sarà possibile fermarsi a pranzo presso la baita degli Alpini, solo con prenotazione obbligatoria (pranzo a cura della Proloco); il pranzo si terrà anche in caso di rinvio della camminata a causa del maltempo!

Indossare scarpe da trekking (con ricambio) e abbigliamento da escursione.

Per informazioni e prenotazioni (gradite per il trekking) contattare: R. Ghiretti 339 6349098,

M. Rodolfi 347 0589841, A. Violi 338 8721708 ges@ges-salabaganza.com