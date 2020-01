Sabato 4 gennaio nella Riserva di Torrile e Trecasali

Sabato 4 gennaio alle ore 9.00 nella sede della Riserva di Torrile e Trecasali è in programma un incontro in preparazione del censimento degli uccelli acquatici invernali che si terrà a breve in tutta Italia e nei parchi e riserve del Ducato.

E' un appuntamento teorico pratico per i censitori di uccelli acquatici che parteciperanno anche alle prossime uscite nei Parchi del Trebbia, del Taro e dello Stirone Piacenziano organizzate dall'Area Conservazione.

Il ritrovo è presso la sede della Riserva, l'incontro prevede prove di osservazioni dai capanni e successiva discussione sui riconoscimenti in aula convegni.

Organizzato da LIPU, Asoer e Parchi del Ducato.

Per arrivare nella Riserva: da Parma percorrere la strada Provinciale 343R Asolana, in direzione Colorno; arrivati all'altezza di San Polo di Torrile girare a sinistra, in direzione Torrile; raggiunto l'abitato, si prosegue in direzione di Trecasali e, dopo circa un chilometro, superati due piccoli ponti, si incontra sulla sinistra l'accesso principale alla Riserva (la Riserva è comunque ben segnalata lungo la strada).