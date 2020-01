I primi appuntamenti di Gennaio

Incontro per il censimento degli uccelli acquatici invernali. Sabato 4 gennaio nella Riserva di Torrile e Trecasali

Sabato 4 gennaio alle ore 9.00 nella sede della Riserva di Torrile e Trecasali è in programma un incontro in preparazione del censimento degli uccelli acquatici invernali che si terrà a breve in tutta Italia e nei parchi e riserve del Ducato. Il ritrovo è presso la sede della Riserva, l'incontro prevede prove di osservazioni dai capanni e successiva discussione sui riconoscimenti in aula convegni.

Puliamo lo Stirone: cerchiamo volontari! Domenica 5 gennaio appuntamento nel Parco a Fidenza (PR)

L'appello è promosso dal Comune di Fidenza e dai Parchi del Ducato dopo che, alcuni giorni fa, una piena del Torrente Stirone ha eroso un grande accumulo di rifiuti sotterranei in una sponda in località Ponte Ghiara. Domenica 5 gennaio alle 9.30 luogo di ritrovo sarà il grande pioppo bianco all'ingresso del Parco dello Stirone con accesso dal sottopasso del Quartiere Luce di Fidenza (PR). L'adesione può essere data via e mail a puliamolostirone@gmail.com o alla pagina facebook dell'evento @franco.amigoni2

Trekking Mario Dieci, nona edizione! Lunedì 6 gennaio 2020 nei Boschi di Carrega

Un giorno della Befana diverso dagli altri, un trekking per rimettersi in movimento dopo la pausa gastronomica natalizia, un'escursione per visitare i dintorni e alcuni dei luoghi meno conosciuti del Parco Boschi di Carrega. Ritrovo lunedì 6 gennaio 2020 alle 8.45 a Sala Baganza presso la baita degli Alpini, in Via G. Di Vittorio (zona piscina). Per informazioni e prenotazioni (gradite per il trekking) contattare: R. Ghiretti 339 6349098, M. Rodolfi 347 0589841, A. Violi 338 8721708 ges@ges-salabaganza.com

Cerchiamo volontari per il censimento degli uccelli acquatici svernanti! A Gennaio nei Parchi del Trebbia, Taro e Stirone - Piacenziano

A gennaio ritorna il censimento degli uccelli acquatici svernanti, organizzato da Wetlands International e coordinato da Ispra a livello nazionale e da Asoer a livello regionale. Appuntamenti nei parchi del Trebbia, Taro e Stirone - Piacenziano. Per informazioni su luoghi e ore di ritrovo e adesioni contattare: Renato Carini 329 2105934.