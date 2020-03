fautore del Centro Micologico sito a Cascina Brero

Oggi 27 marzo 2020 ci ha lasciati Giancarlo Moretto, un grande amico e collaboratore dei Parchi Reali, pilastro dell'Associzione Micologica Piemontese e promotore di innumerevoli iniziative di divulgazione, educazione ambientale e ricerca sui funghi e il loro ruolo nell'ecosistema. Siamo vicini nel dolore alla moglie, a tutti i famigliari e ai soci dell'AMP.

Un ricordo di Giancarlo da parte di Antonella Pogliano a nome di tutta la famiglia dei Parchi Reali:



"Per me è una notizia veramente dura da digerire. Il mio ricordo di Giancarlo va indietro nel tempo fino a quando, più di vent'anni fa, ci incrociavamo sui sentieri della collina torinese, io giovane guardiaparco e lui appassionato micologo, sempre in cerca di "primizie" da censire, classificare, raccogliere ed allestire nelle centinaia di esposizioni fungine realizzate anno dopo anno.

Un vero esperto nel suo campo, abile divultatore e conversatore, sempre animato da nuove idee e proposte, ma in questo momento ciò che voglio ricordare è soprattutto la sua umanità: la gentilezza, la capacità di ascolto, la pacata ironia, la curiosità che manifestava per ogni aspetto dell'esistenza, la passione nel trasmettere le sue conoscenze e scoperte, il piacere di offrire le sue creazioni culinarie a base di erbe spontanee, un'altra delle sue tante passioni, per le quali ha realizzato il "Giardino delle erbe buone" a Cascina Brero.

Ogni lunedì passava da noi in ufficio, per un saluto e per aggiornarci sulle attività del Centro micologico, sempre con una parola gentile, un sorriso e una battuta scherzosa per tutti.... Ci mancherai Giancarlo!

Ci impegneremo perchè si realizzi uno dei tuoi desideri: far nascere nei giovani la passione per l'affascinante mondo dei funghi, l'eredità che ci hai lasciato."