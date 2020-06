I camminamenti in legno rimangono chiusi

Massaciuccoli venerdì 5 giugno 2020, il comunicato dell'Oasi Lipu - A partire da sabato 6 giugno riprenderanno le attività al pubblico dell'Oasi Lipu Massaciuccoli, con l'osservanza di rigidi protocolli di sicurezza sarà possibile effettuare visite guidate in barchino e percorsi in autonomia sull'acqua utilizzando canoe e barche a remi messi a disposizione dalla Lipu. Per il momento invece non sarà ancora possibile effettuare la passeggiata a piedi sui camminamenti in quanto è ancora vigente l'ordinanza di chiusura emessa dal Sindaco di Massarosa. L'oasi Lipu ha sottoposto all'amministrazione comunale un protocollo per la riapertura in sicurezza che prevede la percorrenza a senso unico, la chiusura degli osservatori ed il contingentamento degli ingressi ma per il momento l'ordinanza non è stata ancora revocata.

Per le visite guidate in barchino sono previste 4 partenze giornaliere su prenotazione alle 11, alle 14, alle 16 e alle 17.30 e su ogni barca saranno ammessi un massimo di 4 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare in modo da mantenere il necessario distanziamento con la guida. Per quanto riguarda le canoe invece potranno essere prenotate ed ogni canoa e relativi dispositivi di sicurezza potranno essere utilizzati una sola volta nella giornata in moda poi da poter essere sanificati per il giorno successivo.

Il Centro Visite Lipu rimarrà chiuso e ci sarà un punto accoglienza e informazioni all'ingresso del camminamento dove il personale potrà dare anche informazioni su possibili itinerari alternativi al camminamento da poter fare a piedi nella zona. Per informazioni: 0584 975567, oasi.massaciuccoli@lipu.it