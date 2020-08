Alla Riserva Ponte del Diavolo non si va con plastica usa e getta

Quest'estate, con l'aumento dei visitatori, nella Riserva del Ponte del Diavolo si sono verificati incresciosi fenomeni di abbandono, da parte di ignoti, di considerevoli quantitativi di rifiuti,

con evidente degrado ambientale. Per porre freno a questi episodi che rendono invivibili spazi naturali a disposizione di tutti, la Città di Lanzo, in collaborazione con l'Ente Parco, ha fissato nuovi divieti (sanzione amministrativa da €50,00 A €500,00 - pagamento in misura ridotta €100,00):

1) introdurre bevande in contenitori di vetro, metallo o plastica, ad eccezione di quelle

contenute in borracce/thermos riutilizzabili;

2) introdurre/utilizzare stoviglie in plastica monouso (piatti, bicchieri, posate, …).

Sono confermati i divieti di cui all'articolo 11/bis del regolamento di Polizia Urbana comunale (sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00 - pagamento in misura ridotta € 50,00), tra cui:

- accedere con qualsiasi tipologia di veicoli (o assimilabili) a motore;

- porre in essere schiamazzi, grida, rumori molesti, musica ad alto volume ed ogni tipo di

comportamento tendente al disturbo dei frequentatori dell'area e della fauna locale;

- campeggiare, bivaccare o accamparsi con l'uso di tende, giacigli, coperture e/o costruzioni varie, anche con il solo posizionamento di oggetti o attrezzature (es. fornellini, carrellini, sacchi a pelo, …) riconducibili a tali pratiche.

- introdurre barbecue, griglie, fornelli, e, comunque, qualsiasi oggetto o attrezzo finalizzato alla cottura degli alimenti e delle bevande;

- formare bracieri e accendere fuochi di qualsiasi tipologia (compresi quelli d'artificio, mortaretti, lanterne cinesi, etc);

- arrampicarsi sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione, sugli edifici e sulle altre strutture, come pure appendere agli stessi oggetti di qualsiasi genere;

- lasciare incustoditi oggetti o quanto possa nuocere al decoro dei luoghi;

- gettare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare

Vigileranno le Forze dell'Ordine, ma anche cittadini e visitatori possono collaborare al mantenimento di questo stupendo sito naturale e culturale.