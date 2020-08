Dal 27 al 30 agosto a Corniglio

Per il progetto Musica a Corniglio, Giovedì 27 agosto iniziano i concerti finali di alunni e docenti dei Master di perfezionamento Rapsody.

Il primo Concerto, Swing&String, è in programma proprio giovedì 27 Agosto alle ore 21.00 in Piazza Castello a Corniglio e vedrà esibirsi la classe dello Special master di Musica d'insieme per archi sulla pronuncia Jazz (Docente Cesare Carretta)

Si prosegue nei giorni successivi:

Venerdì 28 Agosto alle 21.00 in località Ballone , presso la Chiesa parrocchiale ad esibirsi saranno gli allievi delle classi di violino e violoncello (docenti. Mihaela Costea, Iakov Zats, Enrico Contini, Romina Vavassori)

, presso la Chiesa parrocchiale ad esibirsi saranno gli allievi delle classi di violino e violoncello (docenti. Mihaela Costea, Iakov Zats, Enrico Contini, Romina Vavassori) Sabato 29 Agosto alle 21.00 in località Sesta Inferiore C/o la Chiesa di san Rocco, Concerto degli allievi di violino e violoncello

C/o la Chiesa di san Rocco, Concerto degli allievi di violino e violoncello Domenica 30 agosto alle 18.00 a Corniglio presso la chiesa SS. Assunzione di Maria Vergine, concerto finale degli allievi di violino, violoncello e musica d'insieme.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti come da normativa vigente

Le iniziative sono organizzate da Associazione New Rapsody con il patrocinio di Comune di Corniglio e Parchi del Ducato