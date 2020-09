Sabato 12 Settembre al Parco Stirone e Piacenziano

Bellissima passeggiata geo-paleontologica e naturalistica nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano. Partendo dal bosco ripariale in località "La Bocca", giungeremo al Museo all'aperto in località "Le Cascatelle". La passeggiata si svolgerà fra pioppi bianchi e neri, prugnoli, salici, sambuchi, noccioli, biancospini, rose selvatiche, roverelle, e potremo ammirare dall'alto scorci del canyon del torrente, dove nidifica il Gruccione. Procedendo verso valle, sarà sempre più evidente la formazione argillosa del terreno, grazie alla spettacolare vista delle pareti del canyon. Giunti in località San Nicomede, dal nome dell'omonima e famosa chiesa, scenderemo nel greto per proseguire seguendo le anse del Canyon fino alla località "Le Cascatelle" ed alla "curva dell'Arctica Islandica", in un vero e proprio "Museo paleontologico all'aperto"; sono infatti numerosi i fossili presenti, che l'attività erosiva del torrente ha portato e continua a portare alla luce e che segnano il passaggio dal Pliocene al Pleistocene. Dopo aver trovato e visionato alcuni reperti, torneremo al punto di partenza, ripercorrendo la via dell'andata, prima del tramonto.

Grado di difficoltà: T/Facile - Dislivelli complessivi: 150 m - Tempo di percorrenza: 2h 30'

Ritrovo: Sabato 12 Settembre 2020 ore 15.30 c/o Area "La Bocca" (Salsomaggiore Terme PR). Fine escursione ore 19.00

Attrezzatura richiesta: scarpe da trekking o da ginnastica, cappello, 1 litro d'acqua, zaino, binocolo. Dispositivi di protezione individuale anti Covid-19

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 10€ adulti e minori a partire dai 6 anni, solo se accompagnati.

Prenotazione obbligatoria: 3290047306 alessandro.bazzini@gmail.com

L'escursione si svolge secondo il Protocollo Covid emanato da Aigae, del quale la Guida fornirà specifiche indicazioni all'atto della prenotazione.

Cena convenzionata facoltativa c/o Agriturismo Le Cascatelle, menu e costi da definire.