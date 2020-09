attività dal 18 al 20 settembre 2020

I Parchi Reali sono un connubio straordinario di Natura e Storia ma non solo.. in Natura è possibile ritrovare anche il proprio benessere!



venerdì 18 settembre 2020

ORE 18.00 INGRESSO CASCINA BRERO – PARCO LA MANDRIA

Il Parco a passo di Fitwalking. Camminata non competitiva naturalistica

Camminare il gesto più semplice e più salutare in assoluto. Passeggiata naturalistica alla scoperta della natura del Parco; durante la passeggiata inoltre saranno date (da parte di un istruttore qualificato) dimostrazioni della pratica sportiva del Fitwalking che non solo migliora la nostra salute ma allontana ansia e depressione, aumenta l'auto stima, con un notevole effetto sul buon umore.

Costo 8 euro

Abbigliamento idoneo per escursioni

Sabato 19 settembre 2020

ORE 21.00 INGRESSO PONTE VERDE – PARCO LA MANDRIA

Treninando speciale bramito. Trenino notturno con breve escursione

Quando una breve escursione a piedi e la visita in Trenino si fondono! Scopriamo insieme la magia del Parco di notte e il magico periodo del bramito dei cervi!

Durata: circa 2 ore

Costo:13 euro a persona, secondo e terzo figlio 6 euro e gratis bambini sotto i 3 anni.

Abbigliamento idoneo per escursioni

ORE 21.00 INGRESSO CASCINA BRERO – PARCO LA MANDRIA

Voci nella notte: speciale bramito

Trekking notturno

Per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere…emozionante escursione notturna alla scoperta dei sensi che entrano in gioco quando arriva la sera nel magico periodo del bramito del cervo.Facile escursione per tutti (bambini dai 10 anni).

Si consiglia abbigliamento e calzature adeguate.

Durata 2 ore

Costo: 12.00€ adulti, 5 euro bambini (sotto i 10 anni)

Domenica 20 settembre 2020

APPUNTAMENTI BENESSERE E NATURA NEI PARCHI REALI: incontri di meditazione camminata e Shinrin yoku

E se ad ogni passo che fai il tuo legame con la vita diventasse più profondo? E se il semplice camminare con consapevolezza trasmettesse un senso di pace, gioia e serenità alla tua esistenza e a tutta la terra? La meditazione camminata, passo dopo passo, ci aiuta a vivere con semplicità il momento presente e lo Shinrin yoku (letteralmente bagno di foresta) è la parola giapponese che definisce una profonda immersione nella natura: gli alberi, esseri viventi intelligenti e sensibili, con le loro sostanze benefiche ci aiutano a ridurre lo stress ed a rinforzare il nostro sistema immunitario.

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni

Percorso su prato e terreno disconnesso, non adatto a carrozzine

abbigliamento idoneo

durata 2 ore circa

ORE 10.00 Ritrovo presso Bosco Le Risere, Candiolo – PARCO DI STUPINIGI

BAMBU' IN MEDITAZIONE

costo 15€



ORE 16.00 Ritrovo presso Cascina Brero – PARCO LAMANDRIA

IMMERSIONE NEI BOSCHI

Costo 12 €

Tutte le attività hanno prenotazione obbligatoria

