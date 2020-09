Nuovo strumento per rafforzare le azioni di contenimento, Piero Genovesi: “Eicat essenziale per comprendere e gestire il fenomeno”

L'IUCN ha lanciato uno standard globale per la classificazione della gravità e del tipo di impatti causati da specie aliene invasive, noto come Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT). Questo strumento mira a sensibilizzare specialisti, professionisti della conservazione e i decisori politici sulle potenziali conseguenze delle specie aliene invasive, indirizzando lo sviluppo di misure di prevenzione e mitigazione.

"Affrontare gli impatti delle specie aliene invasive è vitale per affrontare la crescente perdita di biodiversità e l'estinzione delle specie autoctone, con i relativi effetti significativi sulle economia e sulla qualità della vita", ha detto la dott.ssa Jane Smart, Direttore generale del IUCN Biodiversity Conservation Group "Questo nuovo strumento fornirà informazioni chiave alle istituzioni nazionali, regionali e globali per assumere decisioni su dove indirizzare le risorse a sostegno della conservazione della natura in tutto il mondo".

Le specie aliene invasive sono uno dei principali motivi di perdita di biodiversità e di estinzione delle specie. Inoltre, sono una delle minacce più gravi e in rapida crescita per la sicurezza alimentare, della salute e dei mezzi di sussistenza. Tuttavia, le risorse per prevenire l'introduzione e gestire le specie aliene invasive accertate sono scarse. È quindi fondamentale dare la priorità agli interventi per quelle specie aliene invasive più dannose.

L'EICAT è uno standard semplice e oggettivo che classifica le specie aliene in categorie di impatto in base alle prove del danno che causano. Le cinque categorie, in ordine crescente di impatto, sono "Minimal Concern, Minor, Moderate, Major e Massive". Le specie di queste ultime tre categorie sono considerate "pericolose". Lo schema è applicabile a livello nazionale, regionale e globale. Tutte le valutazioni EICAT effettuate a livello globale saranno disponibili attraverso il Global Invasive Species Database dell'IUCN.

"Le informazioni standardizzate sulle specie aliene invasive sono essenziali per comprendere e gestire le sfide che esse pongono", ha affermato il dottor Piero Genovesi, presidente del IUCN SSC Invasive Species Specialist Group che ha sviluppato l'EICAT. "EICAT è uno strumento per classificare e confrontare i vari impatti delle specie aliene invasive in tutto il mondo, utile per adottare strategie e politiche conseguenti. Ringrazio i numerosi esperti di specie invasive che hanno contribuito a sviluppare un metodo scientificamente rigoroso, trasparente e applicabile a tutti gli habitat ed ai gruppi tassonomici".

La news integrale www.iucn.org