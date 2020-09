Un innovativo festival, escursioni e laboratori

Dal 24 al 27 Settembre 2020, nel territorio di Salsomaggiore Terme, si tiene la prima edizione di "Spiegamelo! Festival della Divulgazione". Il tema è l'acqua: elemento capace di stimolare idee, dibattiti e discussioni sui più disparati terreni di confronto. Sabato 26 e domenica 27 Settembre il Festival farà tappa presso il Polo Museale Millepioppi (Loc. San Nicomede, 29 - Salsomaggiore Terme PR) e al MuMAB con i seguenti appuntamenti: Sabato 26 Settembre, ore 10.30 La grande corsa all'oro… blu! Per tutti, con Edoardo Borgomeo e Ferdinando Cotugno. Ore 11.30 - Immagini che sanno spiegare, con Grazia Gotti , per genitori, educatori, insegnanti. Domenica 27 Settembre ore 11.00 - E tu li conosci i mostri d'aria? con Giacomo Agnetti e Mario Ferraguti. Spettacolo laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Info e prenotazioni: hello@spiegamelo.it - +393928595888

Escursione alla scoperta del cervo, nobile abitante dei boschi, che, in questo periodo, entra nella stagione degli accoppiamenti. Lungo tutto il percorso sarà possibile osservare le tracce lasciate dagli animali che vivono nel nostro appennino, in particolare lupi, caprioli, cinghiali, volpi, e, in questa zona, cervi. Partiti da Signatico saliremo, al Monte Montagnana, dove sosteremo per uno spuntino al sacco osservando le costellazioni. Grado di difficoltà: E (Medio-Facile) - Ritrovo: Sabato 26 Settembre 2020 ore 17.30 c/o Chiesa di Signatico. Rientro previsto ore 23:30. Prenotazione obbligatoria: alessandro.bazzini@gmail.com 3290047306

Autunno tempo di raccogliere le energie dell'estate per prepararci al passaggio nella stagione fredda. WORKSHOP di YOGA e NATUROPATIA. Lavoreremo sui meridiani energetici attraverso lo Yoga e la Kiniesiilogia alternando momenti di attività a momenti divulgativi focalizzando la nostra attenzione al nostro sistema immunitario. Il Workshop è in programma dalle ore 10 alle ore 13. Dalle ore 14.30 laboratori su prenotazione: Reiki con Paola Berni tel 3483066697 - Danza in natura con Caterina Mocciola Tel 3888939823 - Shiatsu con Sara Fontana Tel 3205620004 - Riflessologia Plantare/tecnica Cranio Sacrale con Emanuela Notari Tel 3471588968. Ritrovo: Sabato 26 Settembre dalle ore 10.00 presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Prenotazione obbligatoria: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it - 3497736093

Ci sono esseri che sono stati creati dai racconti e hanno continuato, per millenni, a popolare l'immaginario delle comunità dell'Appennino ; creature magiche dalla natura animale , ibrida o antropomorfa, che si potevano incontrare in luoghi precisi e per cui gli uomini hanno sviluppato attenzioni, paure ed espedienti per proteggersi. Proprio con un racconto fatto di parole e musica, con "Viaggio tra le creature magiche dell'Appennino", entreremo in questo mondo in cui reale e meraviglioso si alternano e si confondono. Uno spettacolo con Andrea Gatti, Mario Ferraguti e Giacomo Agnetti Lo spettacolo è in programma Sabato 26 settembre alle ore 17.00 presso l'Azienda agricola Terra&Sole, Strada Campirolo 8 Collecchio PR. Info e prenotazioni: giovanni@fattoriasocialeterraesole.com - 334 8628453