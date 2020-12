Venerdì 11 dicembre presentazione online del rapporto 2019

Venerdì 11 dicembre sarà presentato, con un incontro online aperto a tutti, il rapporto 2019 sullo stato delle foreste in Toscana. Appuntamento alle 10.30 in diretta Facebook sulla pagina di Sherwood e sulla piattaforma Zoom: qui il link per iscriversi e seguire il webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_XEhPVjdiSS2yMVR4X5qlEw

All'apertura interverranno Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione e assessore regionale per l'agro-alimentare, caccia e pesca, e Sandro Pieroni, dirigente della Regione Toscana del settore forestazione, usi civici, agroambiente. Silvia Bruschini, Compagnia delle Foreste, presenterà i numeri del rapporto 2019

A seguire due tavole rotonde sui punti di forza, di debolezza e le priorità delle foreste toscane. La prima su 'Selvicoltura, lavoro e legno': conduce Paolo Mori, Compagnia delle Foreste. Partecipano: Stefano Berti, Foresta Modello delle Montagne Fiorentine; Bruno Ciucchi, Regione Toscana; Fabio Fabiano, Università degli Studi di Firenze; Elisabetta Gravano, Regione Toscana; Maurizio Marchi, CNR Istituto di Bioscienze e BioRisorse; Enrico Tesi, Regione Toscana; Davide Travaglini, Università degli Studi di Firenze; Toni Ventre, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. La seconda su 'Protezione e usi alternativi del bosco': conduce Luigi Torreggiani, Compagnia delle Foreste. Partecipano: Francesca Baglioni, Regione Toscana; Irene Cacciatore, Regione Toscana; Franco Dinardo, Regione Toscana; Alessandro Guidotti, Regione Toscana; Enrico Marchi, Università degli Studi di Firenze; Enrico Marone, Università degli Studi di Firenze; Giovanni Sanesi, Accademia Italiana di Scienze Forestali; Pio Federico Roversi, CREA Centro Difesa e Certificazione

Conclusioni a cura di Alessandra Stefani, direttore della direzione generale dell'economia montana e delle foreste del MiPAAF