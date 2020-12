Venerdì 18 dicembre seminario online: ecco il nuovo link per seguire l'iniziativa

Venerdì 18 dicembre convegno online della Regione Toscana 'Il lungo respiro dei parchi, la fruizione delle aree protette in Toscana nel tempo della pandemia: azioni dell'oggi e idee per il dopo'. Un seminario aperto a tutti e dedicato in maniera particolare agli operatori del settore e quanti hanno un interesse nella gestione delle aree protette, dove sarà raccontata l'esperienza del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano e dei tre parchi regionali: Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Parco delle Alpi Apuane e Parco della Maremma.

Ecco il nuovo link per seguire l'iniziativa: https://bit.ly/illungorespirodeiparchi

Maggiori dettagli sull'incontro a questo link: https://bit.ly/Respiroparchiarticolo