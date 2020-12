I Webinar del MuMAB e un'escursione tra antichi borghi

(Continuano i webinar promossi dai Parchi del Ducato in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore Terme e realizzati dal MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità. Mercoledì 16 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 il tiolo sarà: "Musei, scuola e conservazione. Case history Musei Civici di Reggio Emilia", con la partecipazione di: Silvia Chicchi, ispettrice naturalista dei Musei Civici di Reggio Emilia, e Riccardo Campanini, responsabile attività educative dei Musei Civici di Reggio Emilia. Per partecipare gratuitamente agli appuntamenti, che si svolgeranno online, basterà inviare una mail a info@millepioppi.it per ricevere il link alla trasmissione.

Un'escursione tra natura e sapori, tra storia e tradizioni locali, tra le frazioni di Monchio delle Corti. Dal borgo addobbato a festa natalizia di Trefiumi 940 m. s.l.m., una sana camminata tra boschi di castagni, fino ad arrivare nel borgo di Valditacca 998 m. s.l.m., dove ad attenderci ci saranno Ristorante "Da Rita" e trattoria "Da Mavo" che ci ospiteranno dando un assaggio di prodotti locali di questo territorio. Un'escursione facile, adatta a tutti, adatta a chi ha voglia di gustare sapori d'un tempo. Tempo di percorrenza: Circa 3 ore. Ritrovo: Domenica 20 Dicembre 2020 Ore 9.15 – partenza ore 9.30 Presso località Trefiumi, Comune Monchio delle Corti (PR). Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it, pagina f guide val cedra

l GAL del DUCATO apre un nuovo bando rivolto alle imprese del turismo e della cultura per sostenere progetti indirizzati alla organizzazione di eventi e manifestazioni (artistiche, culturali, eno-gastronomiche e sportive). TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande andranno presentate dal 01/12/2020 al 26/02/2021, ore 12,00. Per info: animazine@galdelducato.it