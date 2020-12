Era previsto per lo scorso giugno ma rinviato a causa della pandemia

L'Unione mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) e il governo francese hanno deciso congiuntamente che il Congresso mondiale, già previsto per il mese dello scorso giugno e poi rinviato per Covid, si svolgerà sempre a Marsiglia tra il 3 e l'11 settembre 2021.

L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale della IUCN dove si rimarca come il pianeta intero stia affrontando le stretta correlazione fra la tutela della biodiversità e il benessere fisico ed economico della popolazione, una connessione resa ancora più visibile dalla pandemia. Il Congresso della IUCN vuole essere uno snodo fondamentale per la conservazione della natura, della biodiversità.

La IUCN conta oltre 1400 membri governi, agenzie governative e internazionali, associazioni, società civile e rappresentanti di popolazioni indigene.