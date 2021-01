Lex - Pareri del Dipartimento Funzione Pubblica relativi al pubblico impiego

Lex - Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso tre pareri relativi a determinati casi afferenti alle attività del pubblico impiego. Il primo quesito riguarda i termini dell'aspettativa per svolgere dottorati di ricerca e la relativa spettante retribuzione. Il secondo quesito è inerente ai permessi di studio per la frequenza di corsi presso le Università telematiche. Il terzo, infine, è un parere in materia di divieto di incarichi ai soggetti in quiescenza.

