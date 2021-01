Scopri le opportunità per i ragazzi

Per l'a.s 2020-2021 il CEAS dei Parchi del Ducato ha integrato il catalogo dell'offerta educativa con una proposta specifica per le scuole secondarie di secondo grado da sviluppare nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Il progetto si inserisce nei programmi che l'Ente porta avanti da anni con le scuole finalizzati allo sviluppo di una cittadinanza attiva a partire dalla conoscenza, dalla sperimentazione sul campo, dalla condivisione di esperienze che facciano riscoprire il significato di bene comune.

Nello specifico, i ragazzi saranno coinvolti in attività di sperimentazione di metodi di indagine sul campo (sui temi della biodiversità, della fruibilità dei sentieri, ecc.) che li solleciteranno all'ideazione e all'elaborazione di un prodotto finale di comunicazione, di promozione e valorizzazione territoriale nell'ottica della fruizione sostenibile delle Aree Protette. Attraverso le esperienze proposte i ragazzi potranno quindi integrare o consolidare le conoscenze scolastiche, testare sul campo le attitudini, realizzare un prodotto di comunicazione sulla base delle conoscenze acquisite.

L'attività comporta incontri in aula oppure on line e uscite sul campo, che verranno organizzate in modo da adeguarsi alle esigenze delle singole scuole aderenti.

Per informazioni: Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Emilia Occidentale - Strada Giarola, 6 - 43044 Collecchio (PR) - Tel. 0521/802688 - Fax 0521/305732 - E-mail: ceas@parchiemiliaoccidentale.it

Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle norme antiCOVID