PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. B), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA CON ANNESSA GESTIONE E USO DEGLI IMMOBILI DEL "CENTRO VISITE DEL BORGO DEI SASSI" E DEL SENTIERO N. 4 "SALITA AL SASSO DELLA CROCE", POSTI ALL'INTERNO DEL PARCO RE-GIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale intende espletare un'indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura negoziata tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia-Romagna (SATER), per l'affidamento in concessione del servizio sopra indicato.

Per lo svolgimento del citato servizio, viene affidato al concessionario anche l'uso degli immobili individuati nella documentazione allegata all'avviso.

Gli spazi concessi dovranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento del servizio affidato in concessione.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale che sarà libero di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il codice CPV relativo alla concessione in oggetto è il 63513000-8 "Servizi di informazione turistica".

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piatta-forma telematica di negoziazione ovvero Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .

Il Concessionario, con il contratto di concessione, assumerà il «rischio operativo», così come definito all'art. 3, comma1 - lett. zz), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta o di entrambi.

La controprestazione a favore del concessionario consiste, pertanto, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi e di beni immobili affidati, assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione.

Oggetto della concessione è il servizio di assistenza e promozione turistica con annessa gestione e uso degli immobili del "Centro visite del Borgo dei Sassi e del Sentiero n. 4 di salita al Sasso della Croce".

Per lo svolgimento del citato servizio, viene affidato al concessionario anche l'uso degli immobili di seguito indicati.

Il Centro visite del Borgo dei Sassi è ubicato nel territorio del Comune di Guiglia, Fraz. Roccamalatina Loc. Borgo dei Sassi (Modena), via Sassi 2000. Il sentiero n. 4 "Salita al Sasso della Croce" è adiacente al complesso di fabbricati e porta in cima alla guglia denominata "Sasso della Croce". Entrambi si trovano all'interno del Parco regionale Sassi di Roccamalatina, gli immobili e relative pertinenze in Zona C1 e il sentiero n. 4 in Zona B.

La concessione, in conformità a quanto disposto dall'art. 168, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, avrà durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio e delle relative aree che avverrà con apposito verbale ovvero dalla stipula del contratto.

La durata ultraquinquennale della concessione in oggetto è stata determinata avuto riguardo del tempo considerato necessario al recupero degli investimenti obbligatori posti a carico del concessionario.

Il Concessionario aggiudicatario sarà tenuto ad un investimento obbligatorio pari ad € 5.000,00 perarredi interni ed esterni (a titolo di esempio, non esaustivo, tavoli, sedie, letti, panchine per esterno, etc.). Al termine della concessione i sopraddetti arredi verranno ceduti gratuitamente all'Ente e rimarranno in dotazione agli immobili e relative pertinenze oggetto del presente avviso.

La concessione, alla scadenza, decadrà di pieno diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Ente contraente.

Il concessionario, ove richiesto dall'Ente contraente nel caso in cui si rendesse necessario, alla scadenza della concessione dovrà garantire la gestione del servizio e dei relativi immobili, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un massimo di sei mesi in regime di proroga tecnica.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13,00 del giorno 22 marzo 2021.

Allegato A documentazione (7,4Mb)