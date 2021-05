29 maggio 2021

È con grande piacere che annunciamo la data di inaugurazione della nuova area umida, realizzata con il contributo del PSR 2014-2020, presso l'ex Fagianaia in Loc. Vicomanino, ora CountryHouse La Dimora di Artemide!



Il 29 maggio, in occasione anche della chiusura sperimentale della strada, sarà possibile scoprire il Parco di Stupinigi con due percorsi, sicuri, segnalati e fruibili liberamente durante tutta la mattinata:

il primo per gli amanti delle due ruote: un percorso di più di 20Km tra le le antiche rotte di caccia e le Cascine del Parco, con accoglienza nelle diverse tappe: dal Castello di Parpaglia, alla Cascina Gorgia, al Bosco Le Risere!

il secondo dedicato alle famiglie: con un percorso di circa 2Km che conduce dal Concentrico alla Dimora di Artemide, dove le guide della Cooperativa Arnica accoglieranno dalle 10 alle 12 i visitatori con attività promozionali, giochi e osservazioni, alla scoperta della nuova area umida!

Possibilità per tutti di partire dal Concentrico (sede Ente Parco: Viale Torino 4, Nichelino) dove al mattino troverete il Punto Informativo a disposizione e l'Alimentari Panacea per prenotare e acquistare il vostro cestino picnic (prenotazione per il cestino obbligatoria: 327 332 7724, aperto venerdì, sabato e domenica).



Verso le ore 12.00 inaugureremo l'area umida con i saluti delle autorità!



Le attività non necessitano di prenotazione... a parte il cestino picnic... ma per informazioni puoi contattare l'Ufficio Informativo Parchi Reali allo 0114993381 o via mail a info@parchireali.gov.it



Ti aspettiamo per festeggiare con noi!

Guarda il video spot della giornata: https://youtu.be/dfihJPcDeK8