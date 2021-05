Due sezioni: parchi di mare e di terra, Un premio di 1000 euro per il vincitore di ogni sezione. Il concorso si rivolge a tutti coloro che in questi 30 anni hanno lavorato nei parchi italiani. Il regolamento sarà pubblicato sul sito WWW.AIDAP.IT

A 30 anni dalla Legge Quadro sulle Aree Protette ed a 99 anni dalla nascita dei primi parchi nazionali, AIDAP lancia un videoconcorso nazionale per fare il punto sui tanti successi delle Aree Protette terrestri e marine del Belpaese. AIDAP si rivolge a tutte le donne e uomini che nei decenni hanno lavorato e stanno lavorando per raggiungere gli importanti risultati che il nostro Paese vanta. Chi, meglio dei diretti protagonisti, di quelli che hanno le mani sporche di realtà, può raccontare a tutti quali specie animali sono state salvate, quali ecosistemi e paesaggi sono stati protetti dalla cementificazione o quanti abitanti dei territori protetti hanno finalmente scoperto di vivere in veri e propri scrigni di ricchezza ambientale ed economica, dove proteggere equivale anche a guadagnare ? A tutti questi protagonisti, AIDAP chiede di raccontarlo con brevi filmati su singoli e specifici "successi", da cui traspaia, assieme alla precisione tecnico scientifica dei dati, anche e soprattutto la passione, l'umanità dell'approccio, la fatica e la soddisfazione, il profondo legame tra uomo e natura. Per ogni storia un singolo filmato. Il premio per questi racconti non sarà solo quello in denaro stanziato per i vincitori di questa "finta" competizione, ma piuttosto sarà la soddisfazione di riuscire a raccontare in modo speciale a tutta Italia ed oltre, ciò che di buono hanno prodotto i nostri parchi di terra e di mare in questi tre importanti decenni.