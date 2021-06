Promossa da CAI e Federparchi, alla scoperta dei sentieri e delle meraviglie delle aree protette

Tornare a camminare in libertà e sicurezza nelle Aree naturali protette, per scoprire paesaggi, sentieri e meraviglie di montagne e dei parchi d'Italia. A tale scopo il Club Alpino Italiano e Federparchi promuovono per domenica 13 giugno 2021 lo svolgimento della nona Edizione "in CAMMINO nei PARCHI". Una giornata nazionale che racconti i territori e le popolazioni. L'appuntamento è rivolto a ogni turista, visitatore, escursionista o alpinista, che abbia voglia di muoversi da osservatore o protagonista, collaborando alla conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto per la natura, alla manutenzione, alla tematizzazione dei sentieri.

In CAMMINO nei PARCHI promuove l'Escursionismo naturalistico e culturale per tutti, giovani e meno giovani, famiglie, uomini e donne, appassionati e indolenti da incuriosire. Ovviamente l'edizione 2021 potrebbe dipendere dall'evoluzione della emergenza sanitaria. La speranza è di una rinnovata e indimenticabile giornata all'aria aperta, in Montagna, nei Parchi e in ogni altra realtà protetta, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Ove non sarà possibile si svolgeranno eventi digitali di conoscenza e condivisione delle meraviglie naturalistiche da scoprire.

Tutte le iniziative sulla pagina www.parks.it/incamminoneiparchi/