Escursione e gioco a squadre per famiglie domenica 27 giugno

Un'escursione guidata che diventa un gioco a squadre rivolto a famiglie. Attraverso una serie di indovinelli, le cui soluzioni sono da trovare direttamente negli elementi naturali caratteristici della Riserva, le squadre riusciranno a svelare i misteri della palude e a trovare lo scrigno che custodisce un regalo che accompagnerà le famiglie in altre esplorazioni.

Bambini e genitori alla ricerca delle soluzioni agli indovinelli, esploreranno la Riserva, imparando a riconoscere alberi, arbusti, tracce di animali, e a mettersi in contatto sensoriale con la natura. Alla fine nello scrigno un taccuino per ogni bambino in cui annotare un pensiero, una parola, un colore, un disegno che descriva l'esperienza appena vissuta… ci lasceremo con l'invito a continuare ad esplorare nuovi ambienti naturali, a farci domande e continuare ad utilizzare il taccuino per annotare emozioni, sensazioni e scoperte!

Grado difficoltà: Turistico - T - Tempo di percorrenza: 3 ore

Ritrovo: Domenica 27 Giugno 2021 ore 17.30 in Via Fornace, 7 – c/o Centro Culturale del Fiume Po (ex Acquario di Mezzani).- Mezzani (PR)Termine escursione: ore 20.00

Attrezzatura richiesta: Vestiti leggeri, consigliati pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica o scarponcini, cappellino, antizanzare.

Organizzatore: ESPERTA Srl SB - Guida: Stefania Pelagatti (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: € 12,00 cad. – Riduzione 15% per le famiglie con 2 o più bambini

Prenotazione obbligatoria: 347.4018157 (mob.) – 0521.803017 (uff.)