Il Parco Adamello è partenter del progetto "Coltivare paesaggi resilienti", finanziato da Fondazione Cariplo, il cui scopo è quello di recuperare parti del terreno non coltivato, incentivare la conltivazione biologica, favorire la collaborazione tra i diversi enti e formare i coltivatori.

Grazie al progetto verranno conservati e rimessi a coltura 14.000 mq di terreno su sette comuni.

