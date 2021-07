Reading e concerto dedicati ad Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci con i Parchi della Musica

SPECIAL EVENT per "Parma Capitale Italiana della Cultura 2021", nell'ambito del progetto "Val Parma e dintorni 2020", coordinato dall'Unione Montana Appennino Parma Est

"A…RITMIE. LE INTERMITTENZE DELLA MEMORIA"

Idea originale Francesca Rossi Del Monte

Reading AMANDA SANDRELLI

Testi di Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci

consulenza d' archivio Simone Cagozzi

ENSEMBLE ORCHESTRA INFONOTE

musiche di E. Morricone, R. Sakamoto, G. Barbieri

trascrizioni e arrangiamenti originali R. Catino

«l'origine di tutto, parte tutto da lì… un luogo che per noi bambini era fuori dal tempo: è un paese che ci ha segnati. Il mio primo film in 16 millimetri "La teleferica" ormai andato perduto, l'ho girato qui (1956): mio fratello Giuseppe, che aveva dieci anni, era il protagonista oltre che il mio aiuto regista. Mi seguiva curioso, mite, bellissimo, come è sempre stato» ( Bernardo Bertolucci ).

Dalle ore un percorso multimediale, con postazioni video allestite in paese, mette in relazione tre personalità monumentali. Attilio, Bernardo e Giuseppe. Si snoda lungo le vie del Borgo di Casarola fino a raggiungere Casa Bertolucci che sarà protagonista di una visita guidata alle ore 16.30.

La verità poetica svelata attraverso la produzione letteraria giovanile di Giuseppe e Bernardo e "dedicata" di Attilio, proporrà aspetti assolutamente inediti ed evidenzierà l' importanza ed il grande legame con questo minuscolo fazzoletto di terra, determinante nei loro processi creativi.

A dare lettura della "memoria" fatta di poesie giovanili, alle ore 18.30, la prestigiosa presenza di AMANDA SANDRELLI, attrice straordinaria profondamente legata soprattutto a Giuseppe.

Con lei la musica, così permeante nell' opera dei Bertolucci. Orchestra per Novecento ( "E' morto Verdi!" "Il primo sciopero" ) e L' Ultimo imperatore con le composizioni di Sakamoto, proseguendo sempre con lui Un tè nel deserto….Organico ritmico sinfonico, il pubblico sarà intorno, al limitare del bosco.

Un filo rosso che da Casarola si snoda per raggiungere terre lontanissime. Proprio a quel mondo così distante appartiene. Un modo unico per restituire questa terra, presupposto di immensa ispirazione, alla sua dimensione globale naturale. Parma 2021. Appennino 2021 respiro oltreconfine. Un piccolo paese, un intero mondo.

"Bernardo teneva al fatto che Casarola potesse avere una particina nel programma Parma 2020" (Gazzetta di Parma, Novembre 2018 NDR).

Domenica 11 Luglio - ore 18.30 Località Casarola, Casa delle Ciliegie - Monchio delle Corti (PR)

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE.

Info e prenotazioni: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica