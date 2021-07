Escursioni, attività per famiglie e uno Special Event de I Parchi della Musica con Amanda Sandrelli

Escursione pomeridiana sulla prima collina parmense, lungo lo spartiacque tra Val Baganza e Val Parma. Partendo dal borgo di Vallerano (Calestano PR), nel cuore delle terre del tartufo nero, saliremo verso il crinale percorso dall'antica Via Longobarda toccando le sommità dei monti Milano e Bosso, da dove lo sguardo spazia tra Val Parma e Val Baganza fino a raggiungere, nelle giornate più limpide, il crinale appenninico e le Alpi in lontananza. Grado di difficoltà: Medio/facile - Tempi di percorrenza: 4.30 ore. Ritrovo: Sabato 10 Luglio ore 15.00 presso il parcheggio della Chiesa di Vallerano (fraz. di Calestano PR). Prenotazione obbligatoria: cell. 3288726099 - email lucafantuzzigae@gmail.com

Un'escursione al fresco di una notte estiva lontani dalla calura cittadina ed immersi nel silenzio. Partiremo al tramonto per godere in pieno dei colori della sera e arriveremo a Cima Bocchialini a quota 1.584 metri. alla sola luce delle nostre torce frontali ed illuminati dalla Luna Piena. Grado di difficoltà: Difficoltà: E –medio facile Durata: 4 ore . Ritrovo: Sabato 10 Luglio 2021 ore 18.30 c/o Piazzale Noè Bocchi in località Schia (Tizzano Val Parma PR). Prenotazione obbligatoria: Alice Pessina Cell. 349-5433361

Siamo esseri in relazione, creature sociali, l'esclusione ci fa soffrire, ce ne accorgiamo ancora di più quando ci viene tolta la possibilità di riunirci. Con questa escursione vogliamo contemplare e celebrare la rete costituita dalle piante, il loro essere comunità che si supporta, co-creazione continua di un divenire, dove ogni singolo corpo è parte di un corpo collettivo. Porteremo l'attenzione a tutti i sensi, le porte della nostra percezione, attraverso le quali entriamo in contatto col mondo. Grado di difficoltà: E/Medio - Tempi di percorrenza stimati: 6 h. Ritrovo. Domenica 11 luglio 2021 ore 9.00 in località Rigoso di Monchio delle Corti (PR). Prenotazione obbligatoria: 329 0047306 - alessandro.bazzini@gmail.com

Il Taro fu un importante protagonista della battaglia del 1495 che venne combattuta furiosamente tra le sue rive e nelle sue acque in piena! L'ambiente fluviale tornerà ad essere palcoscenico di questa escursione storico-naturalistica per rivivere assieme i racconti e i personaggi della famosa battaglia di Fornovo. Grado di difficoltà: T (FACILE) - tempo di percorrenza: 1,30 ore. Ritrovo: Domenica 11 Luglio 2021 ore 9.00 Il punto di ritrovo è situato nella piazzola di fronte alla chiesa di Oppiano (località Oppiano - Collecchio PR). Prenotazione obbligatoria: Racconti.basilisco@gmail.com - Cellulare 340 2567813

Dalle ore 15.00 un percorso multimediale, con allestimento di postazioni video lungo le vie del borgo di Casarola (Monchio delle Corti PR) mette in relazione tre personalità monumentali: Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Alle ore 16.30 Casa Bertolucci sarà aperta per la visita guidata. Alle 18.30 il Reading poetico/musicale con la partecipazione di Amanda Sandrelli e le musiche di E. Morricone, R. Sakamoto, G. Barbieri, interpretate da Ensemble Orchestra Infonote. Info e prenotazioni: iparchidellamusica@gmail.com

Un laboratorio creativo per aiutare gli insetti impollinatori e osservarli da vicino, nella cornice dell'area Schia Monte Caio. Attività per bambini dai 6 ai 10 anni. L'attività è organizzata in 2 turni di circa 1 ora ciascuno con un massimo di 12 bambini a turno (accompagnati da un adulto) alle ore 15 e alle ore 16,15 in Località Pian della Giara a Schia di Tizzano Val Parma (PR). Attività gratuita -Per informazioni e prenotazione obbligatoria contattare Esperta Srl SB al numero 347/4018157.