Una semplice camminata tra le colline con Camminaparchi

Breve e rilassante passeggiata serale tra campi e colline sugli stessi sentieri di chi, oltre mille anni fa, dalla pianura Padana si metteva in viaggio per svalicare l'Appennino: oggi campagna modellata dall'uomo, anticamente foresta interrotta soltanto da rade vie di comunicazione e insediamenti umani.

Partiremo dall'antica Pieve di Castrignano per raggiungere la sommità del Monte Bosso, incontrando la tipica vegetazione di questa fascia pre-appenninica, e lì ceneremo seduti sull'erba, aspettando il buio lontani dalla calura della città. Sfrutteremo la sera estiva per osservare il cielo, conoscerne le costellazioni osservabili e sperare in una stella cadente. Il rientro avverà alla luce delle lamapde frontali, nel silenzio della campagna rotto soltanto dai richiami degli animali notturni, con un ultimo sguardo alla città in lontananza.

Itinerario: Pieve di Castrignano 690 m – carraie e strade forestali "quota 750 m" - Monte Bosso 783 m – carraie e strade forestali loc. Oderno - Pieve di Castrignano.

Percorrenza totale: 3,5 km circa - Dislivelli complessivi in salita e discesa: +/- 200 m

Grado di difficoltà: Facile - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 2.30 ore

Ritrovo: Venerdì 23 Luglio ore 19.00 c/o Parcheggio della Pieve di Castrignano (fraz. di Langhirano PR). Termine escursione: 23.00 Parcheggio della Pieve di Castrignano (fraz. di Langhirano)

Eventuali attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: Scarpe e abbigliamento da trekking, zainetto, acqua (almeno 1 l a testa), copricapo, pile e/o giacca antivento, repellente per insetti, lampada frontale carica e funzionante, telo individuale, cena al sacco a cura dei partecipanti. Dispositivi di protezione individuale anti Covid-19. Consigliato un capo supplementare per la sera.

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 12,00; bambini dagli 8 anni: € 8,00.

Prenotazione obbligatoria: cell. 3288726099 - email lucafantuzzigae@gmail.com

facebook www.facebook.com/lucafantuzzigae

Possibilità di cestino con cena al sacco, a prezzo convenzionato, fornito da "La tavola del Contado", Torrechiara: cestino per adulti: due panini a scelta + bibita o birra + tortello dolce tradizionale + ½ l acqua = € 14; cestino per bambini: un panino a scelta + succo di frutta + tortello dolce tradizionale + ½l acqua = € 10. Per info chiedere alla Guida, cestino non compreso nella quota e da saldare al fornitore al momento del ritiro.