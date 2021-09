Un nuovo anno scolastico con i progetti dei Parchi del Ducato

Cambiamento climatico e biodiversità, consumo di suolo e conservazione delle risorse naturali…

Il Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) dei parchi dell'Emilia Occidentale propone alle scuole di ogni ordine e grado un ricco programma di percorsi didattici che riguardano temi di grande interesse per la sostenibilità. La pandemia ha reso ancora più flessibile l'offerta educativa con azioni da realizzare anche in giardini e parchi urbani, kit didattici su cui lavorare on line e altre opportunità per docenti e alunni.

Per le scuole dei Comuni dell'Ente di gestione, 22 fra Parma e Piacenza, come gli anni scorsi, possono essere richiesti pacchetti gratuiti o a costi scontati su temi di interesse per l'Ente (clima, suolo…), ad esaurimento risorse; a questi da quest'anno si aggiungono proposte e laboratori nei nuovi spazi inaugurati da poco: Agrilab Giarola, nel Parco del Taro, con cucina didattica e saletta di lettura per svolgere attività su agrobiodiversità e alimentazione e il museo Mare Antico e Biodiversità (MuMAB), nel Parco dello Stirone e Piacenziano, assoluta novità per aggiungere il tema della paleontologia attraverso un percorso espositivo innovativo e coinvolgente.

Lo sportello insegnanti inoltre potrà rispondere ai docenti per specifiche progettualità e esigenze.

Scopri le novità sul catalogo dell'offerta educativa

Invitiamo scuole e docenti a contattarci al numero 0521/803017 oppure al numero 0521/802688 o via e mail a: ceas@parchiemiliaoccidentale.it

Maggiori info alla pagina del nostro sito "A Scuola nei Parchi del Ducato"