Escursione tra arte e natura da Corniglio al Borgo degli artisti di Mossale

Presso la colonia montana di Corniglio per chi lo desidera sarà possibile visitare l'esposizione permanente delle opere dell'artista Elena Samperi. Da lì, attraverso boschi di castagno e faggio percorreremo gli antichi sentieri che per secoli hanno collegato i borghi montani delle val Bratica e alta Val Parma: Sivizzo e Grammatica dove consumeremo il pranzo al sacco su un bellissimo balcone naturale che affaccia sul crinale. Saliremo quindi al Passo della Sisa per scendere alla frazione di Mossale superiore dove Elena Samperi trascorse le vacanze estive e dove tutto ebbe inizio! Poi sempre attraverso i boschi scenderemo a Mossale inferiore alla trattoria da Berto per recuperare le auto lasciate preventivamente .

Grado di difficoltà: MEDIO- Dislivelli. + 400 – 500 - Lunghezza: 11,5 Km- Tempo di percorrenza: 5 H

Ritrovo: Domenica 26 Settembre ore 9.00 in località Mossale strada di Bosco di Corniglio (PR) c/o Bar trattoria da Berto. Al ritrovo ci compatteremo su poche auto e raggiungeremo la colonia montana di Corniglio da dove partiremo a piedi, recuperando poi le auto al ritorno. Termine escursione H 16:00

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola strutturata tipo Vibram, k-way, abbigliamento da escursione

Organizzatore e Guida: Paola Bondani (GAE)

Costi di partecipazione: 12 euro adulti – bambini (min 6 anni) e ragazzi 7 euro

Per chi desidera effettuare la visita al museo Elena Samperi, ingresso facoltativo al costo di 3 euro

Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 376 0176425

In collaborazione con Associazione Elena Samperi