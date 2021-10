Tra castelli, Vin Santo e Briganti nel Parco dello Stirone e del Piacenziano

Il percorso ad anello della lunghezza di circa 20 km offre tantissimi spunti di riflessione. Si parlerà di storia antica, visitando il borgo medioevale di Vigoleno, di brigantaggio ottocentesco antinapoleonico, di enogastronomia e di geologia.

Con partenza da Vigoleno il percorso inizia su un sentiero in un antico bosco di castagni e prosegue su carrareccia con splendide vedute sulla Valle dello Stirone sino a località Cergallina, il punto più alto del percorso ( 495 mt slm). Arrivati a Vernasca si torna percorrendo il crinale delle coline sino al monte La Ciocca, sito all' interno del Parco regionale del Piacenziano. Il percorso su carrareccia è molto panoramico per la quasi totale assenza di alberi di alto fusto e si apre sulla Val d'Arda da un lato, con insolita vista sul Borgo medioevale di Castell'Arquato e sui calanchi del Parco Regionale dall'altra.

Scendendo tra i Vigneti della Val D'Ongina e risalendo in un bosco si torna infine a Vigoleno.

Grado di difficoltà: Escursionistico - Dislivelli complessivi +/- 650 mt - Tempo di percorrenza (escluse soste): 5.45 ore

Ritrovo: Domenica 17 ottobre ore 9.15 c/o Parcheggio di Vigoleno, nei pressi delle mura del borgo (località Vigoleno - Vernasca PC). Termine escursione Ore 16.30

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, occhiali da sole.

Organizzatore e Guida: Sara Sichel (Guida turistica, accompagnatrice turistica, guida ambientale escursionistica)

Costi di partecipazione: 15 euro adulti, fino a 14 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria: cell: 380 3339886 - email: escursionieva@gmail.comfacebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni