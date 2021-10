Un sabato per scoprire i colori e i suoni dei Parchi del Ducato

Ma nei parchi ci sono i lupi? E quanti? Come mai nel bosco ci sono tanti alberi morti? Che sentieri si possono percorrere a piedi o in bicicletta? Per rispondere a queste e altre domande frequenti rivolte agli operatori in contatto con il pubblico, i Parchi del Ducato organizzano una giornata per presentare le tante novità e notizie relative ai recenti monitoraggi della fauna, alla gestione forestale, alla sistemazione della sentieristica e all'apertura di nuovi centri visita e musei e di nuove opportunità per la fruizione. Giovedì 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 circa, nella sala convegni della Corte di Giarola, nel Parco Fluviale del Taro, è in programma "In giro per i Parchi dell'Emilia Occidentale", un appuntamento dedicato a guide gae, educatori e volontari che lavorano in parchi e riserve, un interessante aggiornamento su ricerche e progetti in corso o appena terminati. Possibilità di seguire in presenza (con green pass) oppure online.

La castagna protagonista dei sapori d'autunno, scoprire le sue virtù nel cuore di un castagneto...assaporarne il gusto. Un giro ad anello lungo il castagneto situato sopra l'abitato di Corniglio, nell'incontaminata Val Bratica. Dall' Ex Colonia Montana prenderemo il sentiero che porta verso l'abitato di Sivizzo per poi rientrare facendo la vecchia strada comunale. Il ritrovo è alle 15 presso l'ex colonia montana in via Borri, 8 a Corniglio (PR). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Monica Valenti al num. 3488224846 oppure mokavalenti@libero.it, pagina FB guide val cedra.

Immersi nella quiete dell'autunno, partendo dalla antica Pieve di Talignano camminiamo consapevolmente attraverso la variante19bis della Via Francigena raggiungendo i laghi della Grotta e della Svizzera del Parco dei Boschi di Carrega nella mattinata di sabato 16 ottobre. Lungo il cammino, il tempo è scandito dalla pratica Yoga e dalla meditazione per condurci ad una benefica "completa immersione" in Natura. Il percorso è guidato da Elisa Lorenzani. Il ritrovo è alle 9,30 alla pieve di Talignano a Sala Baganza (PR). Possibilità di fare un picnic presso la sede di Asini nel Cuore A.P.S. Per informazioni e prenotazioni contattare la giuda Elisa Lorenzani al num. 3494286844 oppure via email elisa@asininelcuore.it.

Ogni autunno i daini dell'alta Val Taro, tra Borgotaro e Compiano, si riunisco entro i confini della Riserva Naturale dei Ghirardi per il culmine della loro stagione degli amori. I grandi maschi dagli enormi palchi a pala, nelle prime ore di luce si incontrano in radure denominate lek, attorniati da femmine e giovani ansiosi di partecipare allo spettacolo. Nello scenario della Riserva Naturale dei Ghirardi, tra le prime foglie colorate e le brume mattutine che si sollevano dai torrenti. Il ritrovo è alle 8.30 presso il centro visite. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato con WWF Parma presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Dal 27 settembre al 31 ottobre nei supermercati Coop potrai scegliere di sostenere uno dei tre progetti locali proposti dai Consigli di Zona soci di Coop Alleanza 3.0. I Parchi del Ducato propongono: Agrobiodiversità con...gusto: laboratori di cucina in Agrilab Giarola!, ParchiAScuola e Vivi il museo Vivo: allestimento di un'aula didattica all'aperto presso il Podere Millepoppi. Ogni 15€ di spesa (e multipli) ti viene consegnato un gettone cartaceo che puoi inserire nelle urne presenti appena fuori dall'area delle casse. Aiutaci con i nostri progetti!