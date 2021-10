Nell'ambito del progetto Life EREMITA, destinato ad assicurare le migliori condizioni per la conservazione delle popolazioni residuali di quattro specie di insetti di prioritario interesse conservazionistico, agli inizi dello scorso mese di settembre sono stati introdotti in due laghi situati nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano 89 esemplari di Graphoderus bilineatus (Ditisco a due fasce), uno dei quattro insetti interessati dal progetto EREMITA, appartenente ad una specie acquatica di interesse prioritario per l'Unione Europea e a rischio di estinzione in Italia, dove è presente solo in due laghi su tutto il territorio nazionale.

Gli insetti provengono da laghi della Lettonia, dove la specie è presente in vari siti e sono stati catturati da ricercatori della Daugavpils University, che li hanno prima sistemati negli involucri con vegetazione molto umidificata (foto) e poi spediti per via aerea in un pacco fino a Milano, dove un entomologo del progetto ha velocemente prelevato il pacchetto e ha provveduto in giornata al rilascio nelle aree appenniniche prescelte (foto).

Tutti gli esemplari sono arrivati in buone condizioni di salute ed è già stata riscontrata, tramite analisi genetiche svolte dall'università di Padova, una grande somiglianza con quelli italiani.

La prossima primavera-estate si valuterà se i "fondatori" reintrodotti si saranno riprodotti.