itinerario cicloescursionistico

Oggi si inaugura l'Anello Ceronda MTB (ACM), un itinerario cicloescursionistico che si estende per circa 80 km con partenza da Lanzo Torinese, attraversando i rilievi che costeggiano la Stura di Lanzo per poi risalire le valli del torrente Ceronda e del Casternone inerpicandosi in quota fino a raggiungere i sentieri tecnici intorno al Colle del Lys per poi scendere a valle per il ritorno. Si tratta di un itinerario suddiviso in 2 anelli principali, un tratto di collegamento e due varianti che mira a promuovere la pratica del cicloescursionismo nel territorio delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone.

L'itinerario è stato realizzato su iniziativa del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, nell'ambito delle attività del progetto europeo ExplorLab – Piano Territoriale Integrato (PITER) GRAIES LAB, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Francia-Italia Alcotra 2014-2020 e con il contributo delle Unioni Montane Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e Alpi Graie.

Quattro livelli di difficoltà:

Turistico

Cross Country

Cross Country/All Mountain

All Mountain/Enduro

A questo link potete trovare tutte le informazioni utili ( mappa, descrizione approfondita e strutture d'apppoggio):

https://turismovallidilanzo.it/cosa-fare/anello-ceronda-mtb/