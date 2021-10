Riscopri il tuo territorio!

Facile percorso in Val Chiavenna, nota soprattutto per la produzione di ottimo vino e su antichissime colline colme di affioramenti fossili, vedremo da vicino la stazione di Rio Stramonte. Con partenza dalla Torricella, antico maniero recentemente ristrutturato, ammireremo la Chiesa di San Donnino e il castello medievale prima di addentrarci in un bucolico paesaggio sino all'oratorio di località La Valle ai piedi della cosidetta "Buca della Balena". Il ritrovo è alle 14 dal parcheggio "La Torricella " di Chiavenna Rocchetta (Lugagnano Val D'Arda PC). Informazioni e prenotazione contattando la guida Sara Sichel al num. 3803339886 oppure via email escursionieva@gmail.com o la pagina FB Eva Gruppo Esploratori Val d'Arda.

Il Parco si potrebbe quasi 'leggere', eh sì, perché le sue sponde sono come un libro aperto, in grado di raccontare la grande storia della formazione della Terra. Come tante pagine di un racconto ogni strato di suolo nasconde fossili di antichi animali: conchiglie dell'antico mare padano, ma anche lo scheletro di una balenottera e il cranio di un rinoceronte preistorico. Faremo inoltre un laboratorio di calco dei fossili, così ogni bambino tornerà a casa con il calco del suo fossile preferito. Il ritrovo è alle 15 presso il parcheggio del centro parco di Millepioppi in loc. San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR). Prenotazione obbligatoria alla guida Antea Franceschin chiamando al 3480725255 oppure via mail antea@controventotrekking.it oppure il sito www.controventotrekking.it entro le 18 del giorno precendente.

A cavallo tra ottobre e novembre i boschi appenninici si colorano di una tavolozza policroma, partendo dalla vetta delle montagne con il rosso dei faggi per proseguire via via a quote sempre più basse, attraverso l'arancio dei castagni, il mattone delle querce fino al giallo limone dei pioppi neri nel fondovalle. In mezzo, mille colori rivelano la biodiversità solitamente nascosta di decine e decine di alberi e arbusti, con il porpora cupo dei sanguinelli, il vermiglio degli aceri ricci, il cadmio dei tigli selvatici, il rosa degli opali, l'avana delle nespole di macchia. Attività gratuita. Il ritrovo è alle 15 presso il Centro Visite in loc. Pradelle di Porcigatone a Borgo Val Taro (PR). Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Percorreremo un tratto della panoramica forestale che sovrasta l'abitato intercettando il percorso del museo all'aperto Madoi per poi scendere tra le case verso il torrente Parma di Badignana. Ritornati nel borgo, ne percorreremo la storia che ha coinvolto anche Sesta come indicano le ricerche condotte da Angelina Magnotta in "La spongata e lo zelten tra la via francigena e via teutonica". Il ritrovo è alle 10presso il Bar Trattoria da Berto in località Mossale di Bosco di Corniglo (PR). Informazioni e prenotazione contattando la guida Paola Bondani al num. 3760176425 oppure via email paolabondani@gmail.com.

Nella notte delle Streghe, ci addentreremo nel Parco Boschi di Carrega per scoprire ed incontrare fate, spiriti e streghe che ci inganneranno e si racconteranno, nella notte più "magica" dell'anno. I piccoli esploratori potranno mascherarsi per l'occasione e con le loro torce illuminare il percorso ed allontanare le ombre della notte, alla ricerca di segnali rivelatori degli abitanti del "piccolo mondo". Al termine dell'escursione, per i coraggiosi piccoli esploratori, dopo gli scherzetti, ci saranno i dolcetti come da tradizione. Il ritrovo è alle 18 presso il parcheggio di Via Zappati a Sala Baganza (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria alla guida Alessandro Bazzini chiamando al 3290047306 oppure via mail alessandro.bazzini@gmail.com.

Dal 27 settembre al 31 ottobre nei supermercati Coop potrai scegliere di sostenere uno dei tre progetti locali proposti dai Consigli di Zona soci di Coop Alleanza 3.0. I Parchi del Ducato propongono: Agrobiodiversità con...gusto: laboratori di cucina in Agrilab Giarola!, ParchiAScuola e Vivi il museo Vivo: allestimento di un'aula didattica all'aperto presso il Podere Millepoppi. Ogni 15€ di spesa (e multipli) ti viene consegnato un gettone cartaceo che puoi inserire nelle urne presenti appena fuori dall'area delle casse. Aiutaci con i nostri progetti!