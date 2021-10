Sammuri, servono professionisti, il volontariato non basta

La Commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge recanti "Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica", ha svolto l'audizione, in videoconferenza, del rappresentante della Federazione italiana parchi e riserve naturali. Nel corso dell'audizione il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri si è soffermato, tra l'altro, sulla necessità di utilizzo di professionisti adeguatamente formati per le azioni di contenimento che ormai - ha affermato - "vanno condotte nel corso dell'intero anno". Sammuri ha evidenziato come non sia più sufficiente fare affidamento solo sul volontariato vista la criticità del problema.

Il presidente Sammuri ha inoltre affrontato i temi legati alle procedure, alle norme ed alle varie tipologie di fauna selvatica oggetto del provvedimento di legge.

