Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 10 si terrà online la terza edizione del convegno "La Brianza Cambia Clima", promosso da Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Agenzia InnovA21.

Obiettivi:

L'iniziativa, che quest'anno si intitola "Il Capitale Naturale: una risorsa per le città", intende sensibilizzare le amministrazioni locali non solo a limitare il consumo di suolo ma anche ad essere parte attiva nel ripristino degli ecosistemi e dei relativi servizi che sono in grado di offrire alle comunità locali.

I protagonisti:

Rappresentanti di università, enti del terzo settore e public utilities, presenteranno diversi approcci ed esperienze innovative di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per indirizzare gli enti locali verso lo sviluppo di nuove iniziative in grado di perseguire insieme obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Apriranno i lavori rappresentanti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, finanziatori del progetto "La Brianza Cambia Clima" e il Sindaco di Bovisio Masciago, partner del progetto.

La partecipazione all'evento online è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione sul sito eventbrite.it, dove è disponibile anche il programma del convegno.

Per informazioni è possibile contattare Agenzia InnovA21 (tel. 0362/546210 – mail:info@agenziainnova21.org).