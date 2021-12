appuntamenti dall’ 13 novembre al 19 dicembre 2021

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

Ufficio Informativo dei Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it - info@parchireali.gov.it

Ricordiamo che il Parco, nel periodo invernale osserverà il seguente orario: apertura alle ore 8.00 e chiusura ore 17.00.

CASCINA VITTORIA

ATTIVITÀ A CAVALLO E IN CARROZZA SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASCINA

CASTELLO

800m di passeggiata da ingresso Ponte Verde di Venaria Reale

Dal martedì alla domenica 10,00-16,00 (ULTIMO INGRESSO ORE 15,30)

AL CIABOT DEGLI ANIMALI CON SKUA NATURE :

SABATO 18 E DOMENICA 19 dicembre: A tu per tu con gli animali - WORKSHOP DI MACROFOTOGRAFIA GRATUITO

SPORT

SABATO 18 dicembre : TUTTI I SABATI ORE 6.30 RITROVO DA INGRESSO CASCINA BRERO ALLA RAMPA FIORITA

DOMENICA 19 DICEMBRE : TUTTE LE DOMENICHE ORE 9.30 DA BRERO Per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

PUNTI RISTORO (PER ALCUNI POSSIBILI CHIUSURE IN CASO DI MALTEMPO):

- DA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA (500m circa di passeggiata): LA LOCANDA DELLA MANDRIA 011/4993324

- DA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA (800m circa di passeggiata): CAFFETTERIA REALE 0114598910 interno 224 – DAL 1° DICEMBRE : APERTO DA LUNEDI' A DOMENICA DALLE 9.00 ALLE 17.00

- DA INGRESSO OSLERA DI ROBASSOMERO: CASCINA OSLERA 366/4994250 (chiuso il lunedì e il martedì) – Osteria sempre aperta a pranzo nei giorni di sabato e domenica – su prenotazione in settimana e per cena

- DA INGRESSO DI DRUENTO: BAR BAFFO 351/9201095 - 351/9924053 – APERTO SOLO NEI FINE SETTIMANA

- A META' STRADA CIRCA TRA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA E INGRESSO DI DRUENTO: CHIOSCO DUE CREPES IN VIAGGIO 3487993808

- DA INGRESSO TRE CANCELLI PER PARCHEGGO (circa 300m di passeggiata), O DA INGRESSO DEDICATO RAMPA: LA RAMPA FIORITA 333 1538428

NOLEGGI BICICLETTE

- RENT BIKE LA MANDRIA: Il nolo bici sarà chiuso nei mesi invernali

- CASCINA OSLERA: DAL MERCOLEDI' ALLA DOMENICA DALLE 10 ALLE 17 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 16) 366/4994250

- LA RAMPA FIORITA (ANCHE E-BIKE): TUTTA LA SETTIMANA IN ORARIO PARCO 333/1538428