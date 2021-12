Nuove certificazioni con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette. Italia prima in Europa

Tre news entry nel prestigioso circuito della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree naturali protette e tre rinnovi. L'Italia si conferma come il paese europeo con il maggior numero di parchi che hanno ottenuto il riconoscimento della CETS da parte di Europarc Federation. A causa della pandemia anche quest'anno non si svolgerà a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, la consueta cerimonia di assegnazione degli attestati; l'evento è stato spostato a maggio quando si terrà, in Austria, la Conferenza internazionale di Europarc.

Ottengono la Carta per la prima volta le seguenti aree protette: Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri; Parco Nazionale Isola di Pantelleria; Parco Nazionale del Vesuvio.

Hanno invece rinnovato quest'anno: Parco Nazionale delle Cinque Terre; Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

L'Italia è il Paese con il maggior numero di aree protette con la CETS, con complessive 44 aree certificate, di cui 21 sono Parchi nazionali. Al secondo posto c'è la Spagna con 32. In Europa, in tutto, sono 110 le aree protette che hanno ottenuto la Carta.

La CETS in Italia si sta diffondendo nelle Aree Protette grazie all'azione di coordinamento di Federparchi, che segue gli enti parco nell'iter di certificazione, e grazie all'importante funzione del Ministero per la Transizione Ecologica per la costruzione di una visione comune del sistema delle aree protette dove, anche nel settore del turismo, la eco-compatibilità diventa elemento cardine negli interventi di sviluppo.

La CETS è un processo di partecipazione in cui gli operatori che agiscono nell'Area protetta sono parte attiva sui temi del turismo sostenibile. La Carta prevede l'elaborazione di strategie e piani d'azione particolareggiati per il territorio con l'obiettivo di produrre benefici per le comunità, per l'ambiente e per lo sviluppo delle comunità. Il percorso della Carta si articola in tre fasi che prevedono progressivamente il coinvolgimento anche degli operatori turistici locali e di tutti i soggetti interessati, sino ai tour operator, al fine di garantire sempre il bilanciamento fra tutela ambientale e sviluppo dei territori.

Roma, 22 dicembre 2021