Si rende noto che, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 107 del 05.04.2022 è indetta asta pubblica - mediante gara al rialzo del prezzo a corpo – per la vendita di legname in piedi presso la proprietà regionale del Parco La Mandria.

L'asta pubblica avrà luogo presso la sede di questo Ente il giorno 16 maggio 2022 alle ore 10:30, alle condizioni ed oneri di cui al presente avviso, che funge da disciplinare di gara, ed alla documentazione allegata.

Il disciplinare di gara fornisce le informazioni inerenti le caratteristiche dell'alienazione in oggetto, nonché indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la partecipazione. L'alienazione avverrà con l'osservanza delle norme contenute nel presente documento e tenendo conto di quanto previsto in materia dalla vigente legislazione.

Il disciplinare tecnico, allegato al presente avviso (Modello D), dispone in merito agli obblighi ed oneri dell'Ente e dell'aggiudicatario in relazione alla presente alienazione di legname.

Scadenza: ore 12:00 del 12/05/2022

E' obbligatoria la presa visione del lotto e dei luoghi in cui si trovano le piante da abbattere, mediante apposito sopralluogo presso la proprietà regionale del parco La Mandria, a pena di esclusione dalla gara. L'espletamento di tale obbligo è ritenuto evaso mediante il rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'Ente, da inserire nella documentazione a corredo dell'offerta.

I sopralluoghi potranno essere effettuati, previo appuntamento con l'Ufficio Ambiente, tel. 011/4993303 - 310, oppure in forma scritta per mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: andrea.samore@parchireali.to.it, giusi.rezza@parchireali.to.it.

Avviso ed allegati scaricabili nella sezione Bandi dell'Ente: http://www.parchireali.it/pagina.php?id=242