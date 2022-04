Lex – Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile

Il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile ha emanato una Circolare con chiarimenti interpretativi sull'articolo 1–septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".