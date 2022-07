Escursione di Camminaparchi Domenica 17 Luglio

Escursione pomeridiana sulla prima collina parmense, lungo lo spartiacque tra Val Baganza e Val Parma. Partendo dal borgo di Vallerano, nel cuore delle terre del tartufo nero, saliremo verso il crinale percorso dall'antica Via Longobarda toccando le sommità dei monti Milano e Bosso. Queste cime sono unite da una sottile e panoramica cresta, dalla quale lo sguardo spazia tra Val Parma e Val Baganza fino a raggiungere, nelle giornate più limpide, il crinale appenninico e le Alpi in lontananza.

La discesa attraverso I tipici querceti collinari condurrà al punto di partenza sul far della sera. Per chi volesse chiudere in bellezza, possibilità di cena a prezzo convenzionato presso l'agriturismo "La Macchia Tonda" di Vallerano, con ritorno alle auto alla luce delle lampade frontali accompagnati dalla Guida.

Itinerario: Chiesa di Vallerano 510 m - loc. Case Belletti – Monte Milano 756 m – Monte Bosso 783 m – carraie e strade forestali – agriturismo "La Macchia Tonda" 580 m - Chiesa di Vallerano.

Grado di difficoltà Medio/facile - Dislivelli complessivi in salita e discesa 350 m in salita, idem in discesa (percorso ad anello) - Percorrenza totale: 5,5 km circa - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 4.30 ore

Ritrovo: Domenica 17 Luglio ore 15.30 c/o Parcheggio della Chiesa di Vallerano (fraz. di Calestano). Termine escursione ore 20.00 presso Agriturismo Macchia Tonda (per chi si ferma a cena) oppure 20.20, Parcheggio della Chiesa di Vallerano (fraz. di Calestano)

Attrezzatura richiesta: Scarpe e abbigliamento da trekking, zainetto, acqua (almeno 1 l a testa), copricapo, pile e/o giacca antivento, repellente per insetti. Molto consigliato un capo supplementare per la sera.

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 15,00

Prenotazione obbligatoria: cell. 3288726099 - email lucafantuzzigae@gmail.com - facebook www.facebook.com/lucafantuzzigae

Cena facoltativa al prezzo convenzionato di 30,00 euro a persona presso Agriturismo "La Macchia Tonda", Vallerano (vedi allegato). Per info chiedere alla Guida, cena non compresa nella quota e da saldare in loco al ristoratore.