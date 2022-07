Il programma completo da luglio a settembre

Dal 15 luglio al 24 settembre Legambiente Versilia, in collaborazione con il Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, organizza una serie di eventi in Tenuta Borbone e al lago di Massaciuccoli alla scoperta del territorio. Inoltre tutti i sabati e le domeniche Legambiente organizza un punto informazioni. Scarica – Il programma in pdf

Le tariffe per i partecipanti agli eventi a pagamento variano a seconda della tipologia e dei costi sostenuti per organizzare l'evento. I soci Legambiente e i bambini da 6 a 11 anni hanno uno sconto di 2 euro; i bambini da 0 a 5 anni non pagano. Tutte le escursioni sono a numero chiuso e prenotazione obbligatorio, le cene al sacco ove previste sono a carico dei partecipanti, consigliata borraccia con acqua. Info e prenotazioni: 3899231999, centrovisite.villaborbone@gmail.com

Venerdì 15 luglio – La notte dei rospi, escursione notturna da villa Borbone al mare. Dalle ore 18 alle ore 22.30 con gli anfibi, protagonisti delle notti estive. Passeggiata nel bosco in notturna con cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Venerdì 22 luglio – In bici a Bocca di Serchio, escursione notturna. Dalle ore 18 alle ore 22 dalla macchia lucchese alla foce del Fiume Serchio attraverso quattro riserve naturali del Parco. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Venerdì 29 luglio – Granchi, conchiglie e straccali, escursione sulla spiaggia della riserva Naturale della Lecciona. Dalle ore 17 alle ore 21 passeggiata tra dune e mare alla scoperta dello stracco marino per capire le relazioni tra terra e mare. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Venerdì 5 agosto – In bici a Bocca di Serchio, escursione notturna. Dalle ore 18 alle ore 22 dalla macchia lucchese alla foce del Fiume Serchio attraverso quattro riserve naturali del Parco. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Venerdì 12 agosto – In canoa al tramonto sul Lago di Massaciuccoli. Dalle ore 18 alle ore 21 escursione tematica in canoa dedicata nella magica luce del tramonto. Contributo partecipazione evento: € 12

Venerdì 19 agosto – Granchi, conchiglie e straccali, escursione sulla spiaggia della riserva Naturale della Lecciona. Dalle ore 17 alle ore 21 passeggiata tra dune e mare alla scoperta dello stracco marino per capire le relazioni tra terra e mare. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Venerdì 26 agosto – Gufi, civette e allocchi: escursione notturna da villa Borbone al mare. Dalle ore 18 alle ore 22.30 visita tematica in notturna nel bosco della Macchia Lucchese. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Domenica 4 settembre – Giornata Mondiale dell'aria pulita. Escursione da villa Borbone al Mare dalle ore 17 alle ore 20.30. Visita tematica in notturna nel bosco della Macchia Lucchese. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: gratuito

Sabato 10 settembre – Gufi, civette e allocchi: escursione notturna da villa Borbone al mare. Dalle ore 18 alle ore 23: visita tematica in notturna nel bosco della Macchia Lucchese. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Sabato 17 settembre – In bici a Bocca di Serchio: escursione notturna. Dalle ore 17 alle ore 21 dalla macchia lucchese alla foce del Fiume Serchio attraversando quattro riserve naturali del Parco. Cena al sacco al tramonto sul mare. Contributo partecipazione evento: € 8

Sabato 24 settembre – Una notte da lupi alla Lecciona. Dalle ore 17 alle ore 21 escursione serale-notturna nel bosco della Macchia Lucchese dedicata al lupo: miti e leggende, biologia ed ecologia. Sessione di wolfhowling. Contributo partecipazione evento: € 8