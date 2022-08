Partendo dal MuMAB mercoledì 10 agosto

Lo sapevi che seguendo il sentiero del Rio Gardello scoprirai le Antiche Saline farnesiane?

Partendo dal Podere Millepioppi accompagnati da un'esperta guida, cammineremo lungo il sentiero del Rio Gardello verso Salsominore alla scoperta delle antiche saline settecentesche, ultime vestigia della dominazione farnesiana.

La camminata è lunga circa 6 km, adatta anche ai principianti e principalmente su sentiero pianeggiante.

COSA PORTARE

1. Scarponcini o stivali se è piovuto molto i giorni precedenti

2. torcia frontale o a mano

3. abbigliamento leggero

4. repellente antinsetti

Costo: 8 € adulti per adulti, 6 € per ragazzi dai 5 ai 18 anni e gratis per minori di 5 anni.

L'iniziativa si svolge mercoledì 10 agosto alle ore 21 partendo dal Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it