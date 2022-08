Nell'ambito del POR FESR 2014-2020, nell'Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali - Azione 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale e di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna ha ottenuto il contributo pubblico da parte della Regione Emilia-Romagna (DGR 1737/2016 e DGR 467/2018) per la realizzazione del Progetto per la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, come motore dello sviluppo del turismo sostenibile nell'Appennino faentino e imolese, interventi volti all'accoglienza turistico-escursionistica in quest'area protetta.

Nell'ambito di tale programmazione, l'Ente ha dapprima appaltato, ed ora avviato i lavori per la ricostruzione della passerella ciclo-pedonale sul torrente Senio in località Borgo Rivola (Riolo Terme).

Trattasi di un'opera strategica per il turismo sostenibile del territorio, in quanto è sede di passaggio di importanti sentieri, tra cui ricordiamo: L'Alta Via dei Parchi, La Via del Gesso ed il sentiero CAI 511.

L'area interessata dal cantiere è delimitata da rete in polietilene arancione, pannelli autoportanti secondo le disposizioni dell'art. 109 del D.Lgs 81 del 2008.

E' inoltre segnalato il percorso alternativo per la prosecuzione dei sentieri suindicati attraverso il ponte di via dei Caduti dei Crivellari.