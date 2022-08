Mercoledì 17 agosto con Camminaparchi

Una passeggiata completamente al buio, senza l'ausilio di torce, lungo il sentiero per non vedenti dell'agriturismo Casanuova, per vivere il bosco come "selvatici".

Grado di difficoltà: T - turistico - Dislivelli: 100m, 100m - distanza 2 km - Tempo di percorrenza: 2 ore

Ritrovo: mercoledì 17 Agosto 2022 ore 21.30 c/o Agriturismo Casanuova, strada di Carobbio 11 Tizzano Val Parma (PR) - Termine escursione ore 24.00

Attrezzatura richiesta: Scarpe da ginnastica, pile caldo, pantaloni lunghi

Organizzatore e Guida: Diadorim Saviola (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti 10 €, bambini dagli 8 anni 5 €

Prenotazione obbligatoria: diadorim.saviola@libero.it mob. 3491613984

Al termine vin brûlé e tisane offerti dall'Agriturismo Casanuova