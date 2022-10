Scadenza 30/11/2022

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali costituito in forma monocratica.

Il relativo avviso è consultabile nella sezione di Amministrazione Trasparente / Personale / OIV