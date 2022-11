Presso la Biblioteca di Fornovo martedì 29 novembre

La Biodiversità esiste in ogni forma di vita, in ogni categoria di esseri viventi: esseri umani inclusi.

Un percorso sensoriale, un'esperienza per condividere le possibilità e i limiti di movimenti e sensazioni che ognuno vive. Proveremo a "metterci nei panni" di chi non ha modo di utilizzare sempre il proprio corpo come vorrebbe, per cogliere le difficoltà ma anche le risorse che questa condizione porta con se.

Come giunge e come si coglie il soffio del vento se non si vedono le foglie muoversi? Come si capisce un pericolo in arrivo se non si odono rumori?

Piccoli interrogativi cui daremo risposta insieme.

Attività gratuita per adulti.

Ritrovo: Martedì 29 Novembre ore 17.00 presso il Salone della Biblioteca Comunale di Fornovo Taro (PR), presso Foro Boario, Via Grandi, 2 - Fornovo di Taro, PR

Al termine dell'attività ad ogni partecipante verrà dato in omaggio il volume Leggera come una piuma. Il mondo di Bea/ Sara Fiorentino

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 0525 400248, 331 6263536; info@lasse-coop.it

L'iniziativa fa parte del progetto "Si Legge Biodiversità", coordinato dai Parchi del Ducato e finanziato dal bando Leggere crea indioendenza di Fondazione Cariparma